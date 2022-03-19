Выборы в Украине закончились 50 случаями госпитализации и одной смертью

В день местных выборов, непосредственно с избирательных участков, было госпитализировано 50 граждан Украины, один, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Hromadske.radio.
"Зарегистрированы 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой", - сообщил главным санврач.
Вместе с тем, он подытожил, что выборы в целом прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина, и грубых нарушений зафиксировано не было.
"Несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий - это главные нарушения, которые чаще всего фиксировались на избирательных участках", - сказал Ляшко.
Он уверен, что местные выборы не должны привести ко всплеску коронавируса.
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