"Выбивали" деньги: на Житомирщине задержана банда рэкетиров

17:49 16 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В застенках



Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.



В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части СБУ задержала в Житомирской области мощную преступную группировку, которая «выбивали» большие суммы средств под вымышленными предлогами или из-за искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций. В случае отказа платить «дань» участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.В застенках рэкет иры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части

денег от потерпевшего.

По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, ранее уже привлекавшихся к ответственности за особо тяжкие преступления.



Во время обысков по месту жительства фигурантов и их авто обнаружено:

большую сумму наличных, полученную преступным путем

незарегистрированные боевые средства поражения

кастеты, бейсбольные бить и разнообразное холодное оружие

списки пострадавших

банковские карты и мобильные телефоны.

Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).



Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.