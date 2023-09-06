"Выбивали" деньги: на Житомирщине задержана банда рэкетиров

СБУ задержала в Житомирской области мощную преступную группировку, которая «выбивали» большие суммы средств под вымышленными предлогами или из-за искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций. В случае отказа платить «дань» участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В застенках рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.
В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В застенках рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.
В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части
денег от потерпевшего.
По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, ранее уже привлекавшихся к ответственности за особо тяжкие преступления.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и их авто обнаружено:
- большую сумму наличных, полученную преступным путем
- незарегистрированные боевые средства поражения
- кастеты, бейсбольные бить и разнообразное холодное оружие
- списки пострадавших
- банковские карты и мобильные телефоны.
Задержанным планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
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