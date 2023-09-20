"Выбивал" деньги из семей погибших воинов: в Черкассах задержан рэкетир

12:51 20 сентября Киев, Украина





В случае отказа рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми, сообщает пресс-служба СБУ.



Служба безопасности задокументировала, что фигурант требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком. Чтобы выбить сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством.



СБУ задержала в Черкассах злоумышленника, требовавшего из семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства. В частности, речь идет об единовременной выплате в размере 15 млн. гривен после гибели защитника на войне.В случае отказа рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми, сообщает пресс-служба СБУ.Служба безопасности задокументировала, что фигурант требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком. Чтобы выбить сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали рэкетира «на горячем» при передаче ему части «дани» в размере 200 тыс. грн.

По данным следствия, задержан местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников. Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил по телефону им с анонимных номеров и требовал «свой процент».



Во время обысков по месту жительства обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.



В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и точного количества потерпевших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.