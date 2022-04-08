"Вы все - террористы": в Херсоне похитили терробороновца

20:44 05 апреля Киев, Украина

27 марта в Херсоне был похищен местный терробороновец, 48-летний бывший военный и полицейский, Виталий Лапчук. Через несколько часов после этого люди в форме с флажками ДНР привели его домой для обыска. Впоследствии Виталия, его жену и сына с мешками на головах отвезли в местный участок полиции, где допрашивали и избивали. Женщину и сына отпустили, но Виталий остался в плену оккупантов. Пока неизвестно, жив ли он. Эту историю жена пленника Алена Лапчук рассказала журналистам "Громадського". Женщина сообщила, что утром 27 марта Виталий с товарищем поехали в соседнее село искать бензин. Через час она позвонила по телефону мужчине. Впрочем, сначала он не брал трубку, потом сбрасывал и наконец выключил телефон. Младший сын из-за границы посоветовал Алене обратиться на горячую линию Уполномоченного ВРУ по правам человека. Туда женщина звонила множество раз, но ее просили подождать свободного оператора. Через несколько часов позвонил по телефону Виталий и попросил открыть ему дверь. Семья находилась в доме матери Алены. Через несколько часов позвонил по телефону Виталий и попросил открыть ему дверь. Семья находилась в доме матери Алены.

"Передо мной стоял человек, которого я не могла узнать, его лицо было кровяным месивом, перебит нос, челюсть, кровь капала и заливала глаза, куртку. У моей 75-летней матери произошла истерика", – рассказала женщина.

В дом вошли девять вооруженных мужчин в военной форме с флажками "ДНР". Они знали о семье все – что у Алены есть бизнес, заправка в соседнем селе, их имена.



Оккупанты начали обыск, забрали пять мобильных телефонов, четыре ноутбука. В телефоне Алены они увидели десятки звонков на горячую линию по правам человека. Женщина подтвердила, что оставила заявку.



У семьи забрали документы, начали переписывать место регистрации и уточнять, постоянно ли семья здесь живет.



Женщина рассказала, что не могла успокоиться, кричала, спрашивала почему они избили Виталия, почему пришли с оружием в наш дом и наш город. На что в ответ услышала угрозы, и что у нее сейчас полетят зубы.



Виталий постоянно повторял одному из военных: "Ты как офицер дал слово, что вы не будете трогать семью".



После этого Алене, ее мужу и старшему сыну на голову надели пакеты, связали руки и сказали: "Вы все - террористы". Семью посадили в разные машины и отвезли в главное управление Нацполиции. Автомобиль Лапчуков также забрали.



Семью отвели по разным комнатам. Женщина слышала, как за стенкой допрашивали мужчину, ему задавали вопросы, он что-то говорил. На что ему отвечали: "Спустимся вниз". Внизу была комната без окон, где избивали людей.



У Алены и сына взяли отпечатки пальцев, ДНК, сфотографировали в анфас и профиль. Сына забирали на допрос. С женщиной просто "провели беседу".



Оккупанты говорили Алене, что пришли спасать людей от бандер и нациков.

"Я сижу сейчас перед тобой с пакетом на голове. Я, русскоязычная жительница Херсона. Кто я? Бандеровка? Нет, ты не бандеровка. Ты нацистка. У меня мама – украинка, а папа – еврей. Как я могу быть нацисткой?", – пересказала женщина один из разговоров.

Она добавила, что самыми жестокими были те, кто имел на форме флаг "ДНР". Они "ходили и щелкали затворами - пугали".



В 1 ночи Алене сказали, что она может идти. Сына и мужа оккупанты не отпускали. Женщина кричала, что они убили ее мужа, а теперь хотят и с сыном сделать то же самое. Ей угрожали, что завтра придет военная полиция, и будет еще хуже.

“Хуже уже некуда. Убивайте и меня“, – отвечала Алена.

Впоследствии вошел мужчина в форме, следователь, и сказал, что Виталий признался в терроризме, вспомнила женщина:



“В это было невозможно поверить. Как сильно они били моего мужа, если ему пришлось такое сказать. Я спрашивала, как мне его спасти?



На это Алене ответили, что Виталия отправят в Крым и будут судить как военного террориста, потому что он во всем признался:

"Его можно только обменять", - отвечал тот же следователь, у которого, отметила Алена, на рукаве формы была надпись "Вежливые люди".



В конце концов, ее с сыном отпустили. Ночью, несмотря на комендантский час и опасность расстрела, их вывезли в город.



Крадясь, чтобы не наткнуться на патруль, женщина с сыном за четыре часа добрались до дома. Но пока их не было, в него попала ракета. Семья взяла немного вещей и быстро ушла.