"Вы все - террористы": в Херсоне похитили терробороновца

20:44 05 апреля Киев, Украина

27 марта в Херсоне был похищен местный терробороновец, 48-летний бывший военный и полицейский, Виталий Лапчук. Через несколько часов после этого люди в форме с флажками ДНР привели его домой для обыска. Впоследствии Виталия, его жену и сына с мешками на головах отвезли в местный участок полиции, где допрашивали и избивали. Женщину и сына отпустили, но Виталий остался в плену оккупантов. Пока неизвестно, жив ли он.

Эту историю жена пленника Алена Лапчук рассказала журналистам "Громадського".

Женщина сообщила, что утром 27 марта Виталий с товарищем поехали в соседнее село искать бензин. Через час она позвонила по телефону мужчине. Впрочем, сначала он не брал трубку, потом сбрасывал и наконец выключил телефон.

Младший сын из-за границы посоветовал Алене обратиться на горячую линию Уполномоченного ВРУ по правам человека. Туда женщина звонила множество раз, но ее просили подождать свободного оператора.

Через несколько часов позвонил по телефону Виталий и попросил открыть ему дверь. Семья находилась в доме матери Алены.
"Передо мной стоял человек, которого я не могла узнать, его лицо было кровяным месивом, перебит нос, челюсть, кровь капала и заливала глаза, куртку. У моей 75-летней матери произошла истерика", – рассказала женщина.
В дом вошли девять вооруженных мужчин в военной форме с флажками "ДНР". Они знали о семье все – что у Алены есть бизнес, заправка в соседнем селе, их имена.

Оккупанты начали обыск, забрали пять мобильных телефонов, четыре ноутбука. В телефоне Алены они увидели десятки звонков на горячую линию по правам человека. Женщина подтвердила, что оставила заявку.

У семьи забрали документы, начали переписывать место регистрации и уточнять, постоянно ли семья здесь живет.

Женщина рассказала, что не могла успокоиться, кричала, спрашивала почему они избили Виталия, почему пришли с оружием в наш дом и наш город. На что в ответ услышала угрозы, и что у нее сейчас полетят зубы.

Виталий постоянно повторял одному из военных: "Ты как офицер дал слово, что вы не будете трогать семью".

После этого Алене, ее мужу и старшему сыну на голову надели пакеты, связали руки и сказали: "Вы все - террористы". Семью посадили в разные машины и отвезли в главное управление Нацполиции. Автомобиль Лапчуков также забрали.

Семью отвели по разным комнатам. Женщина слышала, как за стенкой допрашивали мужчину, ему задавали вопросы, он что-то говорил. На что ему отвечали: "Спустимся вниз". Внизу была комната без окон, где избивали людей.

У Алены и сына взяли отпечатки пальцев, ДНК, сфотографировали в анфас и профиль. Сына забирали на допрос. С женщиной просто "провели беседу".

Оккупанты говорили Алене, что пришли спасать людей от бандер и нациков.
"Я сижу сейчас перед тобой с пакетом на голове. Я, русскоязычная жительница Херсона. Кто я? Бандеровка? Нет, ты не бандеровка. Ты нацистка. У меня мама – украинка, а папа – еврей. Как я могу быть нацисткой?", – пересказала женщина один из разговоров.
Она добавила, что самыми жестокими были те, кто имел на форме флаг "ДНР". Они "ходили и щелкали затворами - пугали".

В 1 ночи Алене сказали, что она может идти. Сына и мужа оккупанты не отпускали. Женщина кричала, что они убили ее мужа, а теперь хотят и с сыном сделать то же самое. Ей угрожали, что завтра придет военная полиция, и будет еще хуже.
“Хуже уже некуда. Убивайте и меня“, – отвечала Алена.
Впоследствии вошел мужчина в форме, следователь, и сказал, что Виталий признался в терроризме, вспомнила женщина:

“В это было невозможно поверить. Как сильно они били моего мужа, если ему пришлось такое сказать. Я спрашивала, как мне его спасти?

На это Алене ответили, что Виталия отправят в Крым и будут судить как военного террориста, потому что он во всем признался:
 
"Его можно только обменять", - отвечал тот же следователь, у которого, отметила Алена, на рукаве формы была надпись "Вежливые люди".

В конце концов, ее с сыном отпустили. Ночью, несмотря на комендантский час и опасность расстрела, их вывезли в город.

Крадясь, чтобы не наткнуться на патруль, женщина с сыном за четыре часа добрались до дома. Но пока их не было, в него попала ракета. Семья взяла немного вещей и быстро ушла.
"Сейчас все люди, знающие о нашей истории, говорят, что нам чудом удалось спастись. Не знаю, на что рассчитывали кафиры. Возможно, думали, что нас расстреляют по дороге. Или что мы будем дома во время ракетного обстрела. Но самое худшее, что я не знаю, что с моим мужем. Его сослуживцы подтверждают, что будто он есть в списках на обмен", – подытожила Алена.