Вторые сутки в Николаеве отсутствует централизованное водоснабжение

17:51 02 июня Киев, Украина

В Николаеве вторые сутки продолжается проблема с централизованным водоснабжением, и ожидается, что ситуация может продолжиться еще несколько дней.

Информацию об этом предоставила пресс-служба Николаевводоканала 2 июня.

Предприятие объявило о возникновении технических проблем на насосных станциях и призвало горожан создать запас воды.

На сегодняшний день водоканал сообщил, что ремонтные работы все еще продолжаются.
 
"Мы ожидаем восстановить водоснабжение в городе в ближайшие несколько дней. Важно отметить, что вода будет предоставляться не для питья, а только для хозяйственно-бытовых нужд. В настоящее время в некоторых домах все еще может быть низкое давление, но вода подается. Поэтому мы рекомендуем жителям запастись водой в запасные емкости", - говорится в официальном заявлении.