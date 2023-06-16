Вторые сутки в Николаеве отсутствует централизованное водоснабжение

"Мы ожидаем восстановить водоснабжение в городе в ближайшие несколько дней. Важно отметить, что вода будет предоставляться не для питья, а только для хозяйственно-бытовых нужд. В настоящее время в некоторых домах все еще может быть низкое давление, но вода подается. Поэтому мы рекомендуем жителям запастись водой в запасные емкости", - говорится в официальном заявлении.