Вторые сутки в Николаеве отсутствует централизованное водоснабжение

В Николаеве вторые сутки продолжается проблема с централизованным водоснабжением, и ожидается, что ситуация может продолжиться еще несколько дней.
Информацию об этом предоставила пресс-служба Николаевводоканала 2 июня.
Предприятие объявило о возникновении технических проблем на насосных станциях и призвало горожан создать запас воды.
На сегодняшний день водоканал сообщил, что ремонтные работы все еще продолжаются.
Информацию об этом предоставила пресс-служба Николаевводоканала 2 июня.
Предприятие объявило о возникновении технических проблем на насосных станциях и призвало горожан создать запас воды.
На сегодняшний день водоканал сообщил, что ремонтные работы все еще продолжаются.
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