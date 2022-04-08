Второй день российские оккупанты нарушают договоренности по КПВВ

12:10 11 ноября Киев, Украина

Пресс-центр Госпогранслужбы сообщает, что Россия продолжает блокировать КПВВ , тем самым демонстрируя пренебрежительное отношение к договоренностям и людям, в частности.



По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:



в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек;

в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТ оформлены 5 граждан и 5 транспортных средств.

А в КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, которые отправились в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти.



В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.