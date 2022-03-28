ВСУ выгнали кафиров из трех харьковских населенных пунктов

11:48 28 марта Киев, Украина

В Харьковской области ВСУ вернули под контроль три населенных пункта. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Так, за последние дни удалось освободить от оккупантов Малую Рогань, Ольховку и Гусаровку.



Вместе с тем, ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.



Армия РФ продолжает обстреливать мирное население.



Отмечается, что за минувшие сутки российские войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Больше всего в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей.



Военные РФ совершили около 180 обстрелов из РСЗО, в том числе из системы Смерч, и применили кассетные боеприпасы, запрещенные международными договорами.