ВСУ выгнали кафиров из трех харьковских населенных пунктов

В Харьковской области ВСУ вернули под контроль три населенных пункта. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, за последние дни удалось освободить от оккупантов Малую Рогань, Ольховку и Гусаровку.
Вместе с тем, ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.
Армия РФ продолжает обстреливать мирное население.
Отмечается, что за минувшие сутки российские войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Больше всего в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей.
Военные РФ совершили около 180 обстрелов из РСЗО, в том числе из системы Смерч, и применили кассетные боеприпасы, запрещенные международными договорами.
Так, за последние дни удалось освободить от оккупантов Малую Рогань, Ольховку и Гусаровку.
Вместе с тем, ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.
Армия РФ продолжает обстреливать мирное население.
Отмечается, что за минувшие сутки российские войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Больше всего в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей.
Военные РФ совершили около 180 обстрелов из РСЗО, в том числе из системы Смерч, и применили кассетные боеприпасы, запрещенные международными договорами.
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