ВСУ уничтожили "Ураган" и БРЭМ оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили "Ураган" и БРЭМ оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ.
На фотографиях с воздуха видно, как пылает российская техника, пораженная украинской артиллерией. Рядом виднеются уже уничтоженные цели.
В ДШВ отмечают, что подразделения продолжают ежеминутно героически сдерживать и уничтожать силы противника на всех основных направлениях, защищая Родину и ее граждан.
В ДШВ отмечают, что подразделения продолжают ежеминутно героически сдерживать и уничтожать силы противника на всех основных направлениях, защищая Родину и ее граждан.
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