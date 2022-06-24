ВСУ уничтожили "Ураган" и БРЭМ оккупантов

10:54 24 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины уничтожили "Ураган" и БРЭМ оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ.

"Точным и филигранным огнем артиллерии 81-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВС Украины уничтожено одну единицу реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ российских оккупантов", - говорится в сообщении.

На фотографиях с воздуха видно, как пылает российская техника, пораженная украинской артиллерией. Рядом виднеются уже уничтоженные цели.



В ДШВ отмечают, что подразделения продолжают ежеминутно героически сдерживать и уничтожать силы противника на всех основных направлениях, защищая Родину и ее граждан.