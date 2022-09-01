08:00 17 августа Киев, Украина

ВСУ уничтожили российский ПТРК и 15 оккупантов.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, один противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.Окончательные потери врага доразведываются" - ОК "Юг".



Уточняется, что наша авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.