ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на Луганщине

09:22 10 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины уничтожили базу "вагнеровцев" на Луганщине .

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.



Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.



Вчера оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.