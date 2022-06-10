ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на Луганщине
09:22 10 июня Киев, Украина
Вооруженные силы Украины уничтожили базу "вагнеровцев" на Луганщине .
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.
Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.
Вчера оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии