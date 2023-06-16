ВСУ ударили по чеченскому подразделению Ахмат в оккупированном Донецке

08:39 09 июня Киев, Украина

Силы обороны нанесли удар по подразделению Ахмат в оккупированном Донецке, численность погибших достигла 56 человек.

Информацию о произошедшем предоставил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке на утро 8 июня.

По данным, в юго-западной части города было обнаружено присутствие чеченского подразделения Ахмат, включенного в состав Росгвардии.
 
Представители Кадыровского отряда занимались грабежами среди мирного населения и снимали видеоматериалы, имитирующие военные действия.
 
"6 июня успешным огневым ударом сил обороны была поражена зона, где находилось сосредоточение боевиков в тренировочном лагере, в результате чего погибли 56 человек. Информация о санитарных потерях уточняется", - сообщили в Генеральном штабе.