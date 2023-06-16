ВСУ ударили по чеченскому подразделению Ахмат в оккупированном Донецке

Силы обороны нанесли удар по подразделению Ахмат в оккупированном Донецке, численность погибших достигла 56 человек.
Информацию о произошедшем предоставил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке на утро 8 июня.
По данным, в юго-западной части города было обнаружено присутствие чеченского подразделения Ахмат, включенного в состав Росгвардии.
Информацию о произошедшем предоставил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке на утро 8 июня.
По данным, в юго-западной части города было обнаружено присутствие чеченского подразделения Ахмат, включенного в состав Росгвардии.
Представители Кадыровского отряда занимались грабежами среди мирного населения и снимали видеоматериалы, имитирующие военные действия.
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