ВСУ ударили по чеченскому подразделению Ахмат в оккупированном Донецке

Представители Кадыровского отряда занимались грабежами среди мирного населения и снимали видеоматериалы, имитирующие военные действия.

"6 июня успешным огневым ударом сил обороны была поражена зона, где находилось сосредоточение боевиков в тренировочном лагере, в результате чего погибли 56 человек. Информация о санитарных потерях уточняется", - сообщили в Генеральном штабе.