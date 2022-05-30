ВСУ сбили уникальный российский вертолет

15:41 30 мая Киев, Украина

Украинские бойцы сбили уникальный российский вертолет.

Вертолет был разработан для российского военного командования.



Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного вертолета Ми-28.



Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, опубликовав фото.



Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.



Есть информация, что по состоянию на январь 2017 года в России было более 120 единиц вертолетов Ми35-М. Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.