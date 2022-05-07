ВСУ сбили русскую ракету в Сумах

14:50 05 мая Киев, Украина

Вооруженные силы Украины сбили появившуюся российскую крылатую ракету.

Это произошло в небе на территории Сумской области.



От вражеского снаряда остался только белый след. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По информации главы области, вражеская ракета была сбита над Роменским районом.

"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом! Сумщина – северный форпост Украины", – сообщил глава ОВА.

Ранее российские войска 4 мая обстреляли пограничные со страной-агрессором районы Черниговской и Сумской области. Пограничниками были зафиксированы минометные и гранатометные обстрелы.



Также ранее Живицкий сообщал, что над территорией Сумской области был замечен российский беспилотный летательный аппарат. По его словам, оккупанты могут готовить новые провокации в регионе, поэтому призвал жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.