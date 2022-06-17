ВСУ поразили очередной буксир с ЗРК "ТОР" на борту

Ракетами Harpoon в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР»
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко
ВМС Украины подтверждает уничтожение вражеского буксира в Черном море.
Детали пока не сообщаются.
Отметим, речь идет о новом корабле рашистов. Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота рф в 2017 году.
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