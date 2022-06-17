ВСУ поразили очередной буксир с ЗРК "ТОР" на борту

10:02 17 июня Киев, Украина

Ракетами Harpoon в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР»

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко

«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса «ТОР» не помешало Военно-Морским Силам ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков. Передавайте привет команде крейсера «Москва»!, — добавил Марченко.

ВМС Украины подтверждает уничтожение вражеского буксира в Черном море.

Детали пока не сообщаются.



Отметим, речь идет о новом корабле рашистов. Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота рф в 2017 году.