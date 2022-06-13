ВСУ нанесли удар по базе "вагнеровцев" благодаря тиктокерам из рф - CIT

13:43 13 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины уничтожили "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области с помощью вирусного видео в тиктоке, которое сняли россияне.

Об этом в интервью рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов. По его словам, в результате атаки по базе вагнеровцев могли погибнуть 20 российских наемников.

"По видео было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Затем их (вагнеровцев) там и нашли", –добавил исследователь.

Подтверждение этой информации можно найти в отчете боевиков по квазиреспублике в Луганской области. Там написано, что возле стадиона, где была расположена база, было 22 человека. Боевики описали только двух женщин пожилого возраста.