ВСУ нанесли удар по базе "вагнеровцев" благодаря тиктокерам из рф - CIT

Вооруженные силы Украины уничтожили "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области с помощью вирусного видео в тиктоке, которое сняли россияне.
Об этом в интервью рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов. По его словам, в результате атаки по базе вагнеровцев могли погибнуть 20 российских наемников.
Подтверждение этой информации можно найти в отчете боевиков по квазиреспублике в Луганской области. Там написано, что возле стадиона, где была расположена база, было 22 человека. Боевики описали только двух женщин пожилого возраста.
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