ВСУ нанесли удар по базе "вагнеровцев" благодаря тиктокерам из рф - CIT

13:43 13 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины уничтожили "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области с помощью вирусного видео в тиктоке, которое сняли россияне.
 
Об этом в интервью рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов. По его словам, в результате атаки по базе вагнеровцев могли погибнуть 20 российских наемников.
"По видео было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Затем их (вагнеровцев) там и нашли", –добавил исследователь.
Подтверждение этой информации можно найти в отчете боевиков по квазиреспублике в Луганской области. Там написано, что возле стадиона, где была расположена база, было 22 человека. Боевики описали только двух женщин пожилого возраста.
"Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно предположить, что именно эти 20 человек, о которых в отчете ничего нет, – вагнеровцы, погибли", – отметил Михайлов.