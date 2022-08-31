ВСУ над Днепропетровщиной сбили ракету X-59

Украинские силы сбили ракету X-59 над Днепропетровской областью, но есть прилеты и повреждения.
Об этом сообщил Резниченко в Telegram.
Также Резниченко рассказал, что еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую общину – без разрушений и пострадавших.
В Покровской общине из-за вражеских обстрелов "повреждено предприятие энергетической инфраструктуры".
В Покровской общине из-за вражеских обстрелов "повреждено предприятие энергетической инфраструктуры".
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