ВСУ над Днепропетровщиной сбили ракету X-59

09:50 15 августа Киев, Украина

Украинские силы сбили ракету X-59 над Днепропетровской областью, но есть прилеты и повреждения.

Об этом сообщил Резниченко в Telegram.

"Одну российскую ракету X-59 наши военные этой ночью над областью сбили. В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Потерпели разрушения склады, цехи и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет. По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры",- отметил он.

Также Резниченко рассказал, что еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую общину – без разрушений и пострадавших.



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