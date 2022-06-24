ВСУ ликвидировали российского офицера, написавшего книгу "Их там нет"

ВСУ ликвидировали Илью Мазаева автора книги "Их там нет".
Об этом в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, Мазаева официально "денацифицировали" и "демилитаризовали". Ликвидированный оккупант был известен, как автор книги "Их там нет".
По его словам, Мазаева официально "денацифицировали" и "демилитаризовали". Ликвидированный оккупант был известен, как автор книги "Их там нет".
"Мазая" ранее внесли в базу сайта "Миротворец". Там отмечается, что его настоящее имя - Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК "Вагнер", воевал в Сирии и Ливии.
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