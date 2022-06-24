ВСУ ликвидировали российского офицера, написавшего книгу "Их там нет"

11:33 24 июня Киев, Украина

ВСУ ликвидировали Илью Мазаева автора книги "Их там нет".

Об этом в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".



По его словам, Мазаева официально "денацифицировали" и "демилитаризовали". Ликвидированный оккупант был известен, как автор книги "Их там нет".

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "Их там нет", продолжения своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава нации! Смерть врагам", – написал "Штирлиц".

"Мазая" ранее внесли в базу сайта "Миротворец". Там отмечается, что его настоящее имя - Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК "Вагнер", воевал в Сирии и Ливии.