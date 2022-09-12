ВСУ ликвидировали девять вражеских пусковых установок ракет С-300

Украинские военные уничтожили на Южнобугском направлении девять вражеских пусковых установок ракет С-300.
Поэтому во время последних обстрелов Николаева враг использовал ракеты Оникс.
Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Freeдом.
Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Freeдом.
По его словам, уменьшение использования ракет C-300 для обстрелов Николаева свидетельствует также о том, что ВСУ отодвигают линию фронта от города.
Руководитель ОВА также отметил, что постоянные обстрелы города связаны с террором местных жителей и с тем, чтобы отчитаться своему руководству, что у них есть хоть какие-то успехи.
Руководитель ОВА также отметил, что постоянные обстрелы города связаны с террором местных жителей и с тем, чтобы отчитаться своему руководству, что у них есть хоть какие-то успехи.
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