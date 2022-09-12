ВСУ ликвидировали девять вражеских пусковых установок ракет С-300

16:53 12 сентября Киев, Украина

Украинские военные уничтожили на Южнобугском направлении девять вражеских пусковых установок ракет С-300.

Поэтому во время последних обстрелов Николаева враг использовал ракеты Оникс.



Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Freeдом.

"На Южнобугском направлении ВСУ уничтожили девять пусковых установок С-300, позиции которых были известны нашим военным. Поэтому во время последних обстрелов Николаева враг использует другие ракеты. В частности, в ночь на 11 сентября рашисты ударили по пятиэтажке ракетой Оникс", - сказал Ким.

По его словам, уменьшение использования ракет C-300 для обстрелов Николаева свидетельствует также о том, что ВСУ отодвигают линию фронта от города.



Руководитель ОВА также отметил, что постоянные обстрелы города связаны с террором местных жителей и с тем, чтобы отчитаться своему руководству, что у них есть хоть какие-то успехи.