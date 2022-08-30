ВСУ ликвидировали 15 российских захватчиков на Донецком направлении

13:51 03 августа Киев, Украина

Украинские защитники на Донецком направлении уничтожили 15 российских захватчиков, троих взяли в плен.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ

"На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили две БМП-2, один танк, 15 человек живой силы и взяли троих пленных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ВСУ имеют успехи также и на Херсонском направлении.

"Наша артиллерия подвела вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери врага уточняются", - сообщили в ВМС ВСУ.



Там отметили, что почти все пленные - это принудительно мобилизованные из так называемой "ДНР".