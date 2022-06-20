ВСУ допросили пилота-вагнеровца

Им оказался майор ВКС рф Андрей Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником ЧВК "Вагнер" и получает зарплату в 205 тысяч рублей в месяц.

"Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен - он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления.



Из интересного - у российской авиации большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор Гармин, и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС рф" - Юрий Бутусов.