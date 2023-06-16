ВСП отстранил судью, сбившего военнослужащего, от исполнения служебных обязанностей

11:57 02 июня Киев, Украина

Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об отстранении главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, сбывшего военнослужащего, от осуществления правосудия до 25 июля.

Об этом стало известно в пятницу, 2 июня, во время трансляции заседания ВСП.

"Высший совет правосудия решил ходатайство заместителя генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича удовлетворить. Временно, до 25 июля 2023 года, отстранить судью Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - объявил председатель ВСП Григорий Усик.

Соответствующее решение поддержали все 13 присутствующих на заседании членов ВСП.