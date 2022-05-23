Вследствие ракетного удара по Малину Житомирской области есть погибшие

Об этом сообщил городской глава Малина Александр Ситайло

"22 мая около 13:30 Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший – им был работник "Укрзализныци". Также четверо раненых – трое работников "Укрзализныци" и один житель Малина", - отметил Ситайло.