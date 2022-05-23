Вследствие ракетного удара по Малину Житомирской области есть погибшие

09:10 23 мая Киев, Украина

В последствие ракетного удара захватчиков по Малину один человек погиб, четверо ранены.

 
Об этом сообщил городской глава Малина Александр Ситайло
 
"22 мая около 13:30 Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший – им был работник "Укрзализныци". Также четверо раненых – трое работников "Укрзализныци" и один житель Малина", - отметил Ситайло.
 
По его словам, раненые госпитализированы – они получают необходимую медицинскую помощь.

Пожар был ликвидирован около 19:00.

Электропитание в пострадавшем районе должны восстановить в первой половине дня понедельника.