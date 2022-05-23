Вследствие ракетного удара по Малину Житомирской области есть погибшие

В последствие ракетного удара захватчиков по Малину один человек погиб, четверо ранены.
Об этом сообщил городской глава Малина Александр Ситайло
По его словам, раненые госпитализированы – они получают необходимую медицинскую помощь.
Пожар был ликвидирован около 19:00.
Электропитание в пострадавшем районе должны восстановить в первой половине дня понедельника.
Пожар был ликвидирован около 19:00.
Электропитание в пострадавшем районе должны восстановить в первой половине дня понедельника.
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