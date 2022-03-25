Вслед за Львовом затопило Одессу: одесские аэропорты отказывают самолетам в посадке

09:17 27 июня Киев, Украина

Аэропорт Одессы из-за непогоды не смог принять четыре самолета на посадку. После девяти вечера, когда ливни в городе и области стали особенно сильными, прекратил свою работу общественный транспорт.

Об этом сообщает местное издание "Думская".



В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (с греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). Борты SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишиневе, Ryanair - в Констанце.



24-й телеканал сообщает, что дождь в городе начался примерно в 21:00. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия - там улицы и лестницы превратились в горные реки.



Кроме ливней, по городу также ударила гроза и на небе начали появляться молнии. По данным местных телеграмм-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.



По информации "Думской", из-за непогоды вечером перестал ходить общественный транспорт, при этом службы такси существенно подняли цены.



В результате непогоды без электричества и водоснабжения остался город Килия. Об этом в фейсбуке сообщил тамошний мэр Вячеслав Чернявский.



По словам чиновника, в городе выпало сверхнормативное количество осадков. Ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, зато те насосы, которые ее откачивают, не могут справиться со сбросами.



"Заполнено все резервуары и идут разливы стоков. Есть возможность затопления насосов в связи с этой ситуацией!", — подчеркнул Чернявский.



Позже он уточнил, что электроэнергия восстановлена на большей части поселков! Насосные включены.





