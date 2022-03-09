Вражеские войска бомбят мирное население Харьковской области

08:04 09 Март Киев, Украина

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.

В сутки зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5, сообщает полиция Харьковской области.



Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого — около 200.



Критическая ситуация в городе Изюме. За отказ сдаться русские оккупанты осаждали город и уничтожают его.