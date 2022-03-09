Вражеские войска бомбят мирное население Харьковской области

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.
В сутки зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5, сообщает полиция Харьковской области.
Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого — около 200.
Критическая ситуация в городе Изюме. За отказ сдаться русские оккупанты осаждали город и уничтожают его.
Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого — около 200.
Критическая ситуация в городе Изюме. За отказ сдаться русские оккупанты осаждали город и уничтожают его.
Работники полиции рекомендуют гражданам в случае обстрелов обязательно соблюдать меры безопасности, не нарушать требования комендантского часа, иметь при себе документы, лекарства, предметы первой необходимости
При обнаружении подозрительного предмета необходимо обращаться в полицию или спасателей по номерам 102 и 101.
Для фиксации и реагирования на сообщения граждан работает чат-бот @Kharkiv102_bot, сообщает полиция Харьковской области.
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