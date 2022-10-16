Вражеские обстрелы: в Никополе остались без света более 1500 домов

Россияне не давали Днепропетровщине покоя и этой ночью. Били из Градов и тяжелой артиллерии по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По словам главы ОВА, горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов, ранен 47-летний мужчина.
Обстрелы вызвали несколько пожаров. В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.
В Запорожской области оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе. Таков результат их действий только за последнее время. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Старух утверждает, что тактика врага - убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома.
Напомним, по Николаевской области оккупанты выпустили ракету Onyx с территории Крыма.
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