Вражеские обстрелы: в Никополе остались без света более 1500 домов

Россияне не давали Днепропетровщине покоя и этой ночью. Били из Градов и тяжелой артиллерии по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По словам главы ОВА, горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов, ранен 47-летний мужчина.

Обстрелы вызвали несколько пожаров. В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

"В Марганецкой общине обошлось без пострадавших. В других районах выла сирена, но обошлось без атак", - говорит Валентин Резниченко.

В Запорожской области оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе. Таков результат их действий только за последнее время. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвиженка. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг. Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет", написал Старух в Telegram.

Старух утверждает, что тактика врага - убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома.

Напомним, по Николаевской области оккупанты выпустили ракету Onyx с территории Крыма.