Вражеские обстрелы Сумской, Днепропетровской и Львовской областей

08:37 15 мая Киев, Украина

Российские войска не прекращают наносит ракетные удары по многим регионам Украины, разрушая и уничтожая не столько военные объекты, сколько дома мирных граждан.

Вечером в субботу, 14 мая, российские войска открыли огонь по населенным пунктам Сумской и Днепропетровской областей. Обошлось без жертв, сообщили власти регионов.

Так, по данным главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, захватчики обстреляли Великописаревскую общину - совершили около шести выстрелов из миномета.

В то же время глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг открывал огонь по территории Апостоловской, Широковской и Зеленодольской громад.

"После каждого обстрела мы занимаемся восстановлением инфраструктуры и электроснабжения в селах, которые обстрелял враг", - отметил он.

Как сообщалось, 13 мая упомянутые регионы также оказались под обстрелом российских войск. На Днепропетровщине оккупанты открыли огонь из Ураганов по Широковской громаде, на Сумщине выпустили неуправляемые ракеты по Шосткинскому району.

Утром 15 мая российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных объектов во Львовской области. Об этом сообщает в Telegram начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил Козицкий.

Ранее депутат Львовского городского совета сообщил, что над Львовом сработала система ПВО. Жители города утром слышали шесть взрывов в небе.