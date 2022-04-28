09:26 28 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Вражеский снаряд попал в неработающий завод



В результате ракетного удара российские войска никакого ущерба объекту не причинили. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



По информации ОВА, вражеская В результате ракетного удара российские войска никакого ущерба объекту не причинили. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.По информации ОВА, вражеская ракета попала на территорию неработающего завода в Синельниковском районе. Глава области показал разрушенное здание, которое рашисты, по-видимому, решили добить своими ракетами. Также на территории завода осталась большая воронка от попадания ракеты.

Войска РФ ночью 27 апреля обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. Враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, где вспыхнул сильный пожар. В результате ЧП есть пострадавшие.



В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.



Также 26 апреля войска РФ обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами. Два снаряда прилетели в огороды местных жителей в Криворожском районе.



Глава Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью РФ, а также пуповиной между фронтами. По его словам, он нужен оккупантам, поскольку является крупным промышленным центром.