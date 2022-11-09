Вражеская ДРГ готовила убийства командиров ССО ВСУ

10:33 09 ноября Киев, Украина

В результате многоэтапной спецоперации контрразведки СБУ в Киеве и Сумской области была нейтрализована ДРГ ФСБ рф, в которую входил и украинский гражданин.

Диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока нашего государства.



Одна из их главных задач – сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Эту информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников.



Группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел 42-летний житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.



По указанию ФСБ агент привлек к подрывной деятельности еще одного местного жителя.



Для сбора разведданных они "в темную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали приграничную местность и наблюдали за подразделениями Сил обороны.



Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать

соответствующие координаты в рф.

Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и 7 ноября задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника на Сумщине.



При осмотре тайника правоохранители обнаружили 2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.