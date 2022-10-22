Враг вновь провел массированный ракетный удар по городам Украины

Оккупанты с самого утра 22 октября начали обстреливать Украину. В пабликах сообщили о взрывах в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской областях. В Черновицкой - сработала ППО, вражескую ракету сбили над озером.

В частности, в Луцке оккупанты попали в объект энергетики. Как сообщил глава Луцкого горсовета Игорь Полищук, часть города осталась без света. Мэр призвал горожан сделать запасы воды. На месте уже работают спасатели.

Также, по словам Полищука, взрывной волной поврежден частный дом, один человек получил ожоги.

Подтвердил "прилеты" и глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Однако более подробную информацию обещает сообщить позже.

Хмельницкий и Ровно остались без электроснабжения.

Относительно взрывов на Львовщине, то в ОВА говорят, что сработали силы ПВО.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям - россияне, которые остались в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.