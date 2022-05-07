Враг усилил наступление в Запорожской области



Их слова цитирует пресс-служба ОВА.

"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения. Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносится ракетные и авиаудары", – рассказывает Арефьев.