Враг ударил ракетами по центру Киева, есть жертвы

09:19 10 октября Киев, Украина

Киеве утром во время воздушной тревоги в разных районах города были слышны взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе - в центре столицы.

На месте ударов поднимаются два столба дыма. Некоторые слышали 3 взрыва.

На месте одного из ударов прямо на дороге горят авто мирно ехавших граждан.

В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения, сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.