Враг ударил двумя авиабомбами по Орехову, есть раненые

Ощущая свое бессилие на линии фронта, российские войска продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Запорожской области. Как сообщил в Telegram 16 сентября начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, только за минувшие сутки российская армия обстреляла 20 населенных пунктов. Из-за бомбового удара по городу Орехов ранены две женщины.
Кроме того, враг ударил двумя авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное. В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, их госпитализировали.
Власти получили 31 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.
Напомним, 15 сентября россия нанесла удар авиабомбой по жилому микрорайону Новой Каховки.
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