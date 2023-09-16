Враг ударил двумя авиабомбами по Орехову, есть раненые

10:44 16 сентября Киев, Украина

Ощущая свое бессилие на линии фронта, российские войска продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Запорожской области. Как сообщил в Telegram 16 сентября начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, только за минувшие сутки российская армия обстреляла 20 населенных пунктов. Из-за бомбового удара по городу Орехов ранены две женщины.

"За минувшие сутки военнослужащие рф совершили 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. 48 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Малиновки, Белогорья, Роботиного, Степногорска, Каменского, Степного, и сел на линии огня", – написал он.

Кроме того, враг ударил двумя авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное. В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, их госпитализировали.

Власти получили 31 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Напомним, 15 сентября россия нанесла удар авиабомбой по жилому микрорайону Новой Каховки.