Враг спамит украинцев сообщениями с предложением «сливать» данные о Силах обороны

Пользователи из Одесской и Харьковской области получают от рашистов уведомления в мессенджерах и СМС-сообщениях с предложениями "обменять информацию о Силах обороны Украины на доллары", для этого им предлагают перейти по ссылке на телеграмм-канал.
О спам-атаке россиян сообщил Центр стратегических коммуникаций.
О спам-атаке россиян сообщил Центр стратегических коммуникаций.
Скриншоты поступающих на мобильные телефоны сообщений украинские пользователи массово посылают Центру стратегических коммуникаций.
Его специалисты советуют тем, кто получил уведомление с таким текстом: “Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram …”, ни в коем случае не открывать его и не переходить по ссылкам, которые там размещены.
В Центре напомнили, что за передачу информации о Вооруженных силах Украины, критической инфраструктуре и любом другом сотрудничестве с врагом наступит уголовная ответственность. Кроме того, это может сильно навредить защитникам Украины.
Его специалисты советуют тем, кто получил уведомление с таким текстом: “Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram …”, ни в коем случае не открывать его и не переходить по ссылкам, которые там размещены.
В Центре напомнили, что за передачу информации о Вооруженных силах Украины, критической инфраструктуре и любом другом сотрудничестве с врагом наступит уголовная ответственность. Кроме того, это может сильно навредить защитникам Украины.
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