Враг спамит украинцев сообщениями с предложением «сливать» данные о Силах обороны

19:57 26 октября Киев, Украина

Пользователи из Одесской и Харьковской области получают от рашистов уведомления в мессенджерах и СМС-сообщениях с предложениями "обменять информацию о Силах обороны Украины на доллары", для этого им предлагают перейти по ссылке на телеграмм-канал.



О спам-атаке россиян сообщил Центр стратегических коммуникаций.