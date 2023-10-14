Враг совершили 117 обстрелов Херсонской области. В Бериславе погибла женщина

11:15 14 октября Киев, Украина

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки россияне совершили 117 обстрелов Херсонской области. Погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Так, 14 октября войска рф обстреляли город Берислав Херсонской области, погибла 60-летняя женщина.

"Около 6-00 утра армия рф ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина. К сожалению, жительница погибла", - отметил он.

По его словам, россияне выпустили 574 снаряда из минометов, артиллерии, градов, танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе, библиотеку и предприятие в Херсоне.

Напомним, армия рф накрыла огнем Киндейку на Херсонщине, есть раненые.