Враг снова нанес удар по Днепропетровщине

08:24 03 августа Киев, Украина

В результате ночного вражеского обстрела Криворожского района Днепропетровской области пострадали детсад и церковь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Враг ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Апостоловской. В Апостоловской без жертв и разрушений",- отметил он.

В Зеленодольской оккупанты попали прямо по селу Большая Костромка – там зацепило детский сад и церковь. Также россияне повредили линию электропередач, в результате чего село осталось без света.



Люди не пострадали. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады.



В других районах области по состоянию на 7:30 утра 3 августа спокойно.