Враг снова нанес удар по Днепропетровщине

В результате ночного вражеского обстрела Криворожского района Днепропетровской области пострадали детсад и церковь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
В Зеленодольской оккупанты попали прямо по селу Большая Костромка – там зацепило детский сад и церковь. Также россияне повредили линию электропередач, в результате чего село осталось без света.
Люди не пострадали. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады.
В других районах области по состоянию на 7:30 утра 3 августа спокойно.
Люди не пострадали. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады.
В других районах области по состоянию на 7:30 утра 3 августа спокойно.
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