Враг продолжает террор на Харьковщине: из-за обстрела разрушен дом в Волчанске

6 октября жилой дом, состоящий из трех квартир, был полностью разрушен в результате обстрела города Волчанск в Чугуевском районе. Здание воспламенилось после попадания снаряда.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) через свой Telegram-канал.
Согласно сообщению, в результате инцидента пострадали трое гражданских жителей, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил серьезные ожоги, а 75-летняя женщина и 25-летняя женщина с инвалидностью отравились угарным газом.
Все трое были госпитализированы, и медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) через свой Telegram-канал.
Согласно сообщению, в результате инцидента пострадали трое гражданских жителей, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил серьезные ожоги, а 75-летняя женщина и 25-летняя женщина с инвалидностью отравились угарным газом.
Все трое были госпитализированы, и медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.
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