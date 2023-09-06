Враг продолжает обстреливать гражданское население в прифронтовых селах Запорожья

11:32 26 августа Киев, Украина

Российские оккупанты терпят поражение на Запорожском направлении. Всю свою злость из-за неудач на фронте враг направляет на мирное население, продолжая усиленно обстреливать прифронтовые населенные пункты.

Как сообщил 26 августа глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, за прошедшие сутки войска рф совершили 85 обстрелов по 26 населенным пунктам Запорожской области, есть погибший и раненый.

Он отметил, что 71 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Орехова, Работиного, Новодаровки, Левадного, Новоданиловки, Степногорска, Каменского и других сел на линии фронта.

Десять обстрелов из РСЗО были направлены по Новодаровке, Темировке, Левадному, Малой Токмачке, Степногорску, Каменскому.

БПЛА атаковали Гуляйпольское и Белогорье. Таврическое пострадало от авиационного и ракетного ударов.

"К сожалению, во время обстрела из РСЗО Град погиб 58-летний житель Малой Токмачки. Кроме того, во время артобстрела этого села пострадал 59-летний мужчина. Травмированный оперативно доставлен в медицинское учреждение", - подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне вечером россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области, погиб местный житель.