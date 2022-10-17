Враг продолжает атаковать дронами столицу и другие города

В Шевченковском районе Киева вновь прогремели взрывы. Об этом 17 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.
Он подтвердил два новых "прилета".
Telegram-каналы пишут о работе ПВО и публикуют видео вражеских беспилотников в небе над столицей.
Сегодня ранним утром враг ударил по городу дронами-камикадзе. В результате атаки возник пожар в нежилом здании. Кроме того, повреждены несколько жилых домов, информация о пострадавших уточняется.
По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, враг атаковал Киев дронами-камикадзе.
Кроме того, атакам оккупантов подверглись Сумская и Днепропетровская области.
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