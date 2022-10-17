Враг продолжает атаковать дронами столицу и другие города

В Шевченковском районе Киева вновь прогремели взрывы. Об этом 17 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он подтвердил два новых "прилета".

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - подчеркнул городской голова.

Telegram-каналы пишут о работе ПВО и публикуют видео вражеских беспилотников в небе над столицей.

Сегодня ранним утром враг ударил по городу дронами-камикадзе. В результате атаки возник пожар в нежилом здании. Кроме того, повреждены несколько жилых домов, информация о пострадавших уточняется.

По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, враг атаковал Киев дронами-камикадзе.

"Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага", - подчеркнул он.

Кроме того, атакам оккупантов подверглись Сумская и Днепропетровская области.