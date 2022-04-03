Враг обстрелял и уничтожил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод

Чтобы лишить нашу военную технику горючего, российские оккупанты прицельно бьют по топливным хранилищам и заводам. Вчера, 2 апреля, в результате обстрела города Кременчуг Полтавской области был уничтожен местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Лунин.
По словам Лунина, экологической катастрофы нет, ситуация контролируемая. При этом жертвами вражеской атаки стали несколько человек, которые получили ожоги. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Наконец, глава области обратился к местному населению с просьбой не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит.
Напомним, накануне утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты.
Позже враг атаковал и Миргород. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.
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