Враг обстрелял и уничтожил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод

Чтобы лишить нашу военную технику горючего, российские оккупанты прицельно бьют по топливным хранилищам и заводам. Вчера, 2 апреля, в результате обстрела города Кременчуг Полтавской области был уничтожен местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Лунин.

"Оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие его склады горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - сказал губернатор.

По словам Лунина, экологической катастрофы нет, ситуация контролируемая. При этом жертвами вражеской атаки стали несколько человек, которые получили ожоги. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Наконец, глава области обратился к местному населению с просьбой не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит.

"В Украине - война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - подчеркнул он.

Напомним, накануне утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты.

Позже враг атаковал и Миргород. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.