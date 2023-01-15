Враг обстрелял две ТЭС. Разрушения масштабные. Ситуация сложная - ДТЭК

В результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в шести областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.
По словам Галущенко, россияне 14 января снова атаковали объекты генерации и электрические сети страны. В частности, прилеты есть в: Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожский, Винницкой и Киевская областях.
Министр сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.
Как уточнили в ДТЭК, враг обстрелял две тепловые электростанции, одна из них прекратила производство электроэнергии.
Ранее сообщалось, что 14 января российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре. Один подъезд "сложился".
Также есть "прилеты" еще в двух областях. Во Львовской и Харьковской областях ракеты попали по объектам критической инфраструктуры.
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