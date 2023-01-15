Враг обстрелял две ТЭС. Разрушения масштабные. Ситуация сложная - ДТЭК

07:03 15 января Киев, Украина

В результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в шести областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

По словам Галущенко, россияне 14 января снова атаковали объекты генерации и электрические сети страны. В частности, прилеты есть в: Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожский, Винницкой и Киевская областях.

Министр сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии. Держимся! Каждый день приближает нашу победу!", - подчеркнул Галущенко.

Как уточнили в ДТЭК, враг обстрелял две тепловые электростанции, одна из них прекратила производство электроэнергии.

"Оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки. Пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара. Разрушения масштабные. Ситуация сложная", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 января российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре. Один подъезд "сложился".

Также есть "прилеты" еще в двух областях. Во Львовской и Харьковской областях ракеты попали по объектам критической инфраструктуры.