Враг обрушил на Днепропетровщину лавину снарядов - ОВА

Минувшая ночь, как и все предыдущие, снова оказалась неспокойной на Днепропетровщине. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.
По Никопольскому району оккупанты били из Ураганов и Градов, а также тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
В Красногригорьевской общине масштабы разрушений уточняются.
Повсюду обошлось без погибших и раненых.
А в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. В учебном заведении разрушены два этажа и случился пожар. Никто не пострадал.
Напомним, ранее враг ударил Искандерами по Днепру. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения, сгорели автобусы АТП.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии