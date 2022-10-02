Враг обрушил на Днепропетровщину лавину снарядов - ОВА

11:11 02 октября Киев, Украина

Минувшая ночь, как и все предыдущие, снова оказалась неспокойной на Днепропетровщине. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

"Дрон-камикадзе, Ураган, Град и тяжелая артиллерия… Этим оружием враг всю ночь атаковал два района - Никопольский и Криворожский", - написал Резниченко в Telegram.

По Никопольскому району оккупанты били из Ураганов и Градов, а также тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

В Красногригорьевской общине масштабы разрушений уточняются.

Повсюду обошлось без погибших и раненых.

А в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. В учебном заведении разрушены два этажа и случился пожар. Никто не пострадал.

Напомним, ранее враг ударил Искандерами по Днепру. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения, сгорели автобусы АТП.