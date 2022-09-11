Враг наносит удары по украинским городам и селам

12:42 11 сентября Киев, Украина

В воскресенье, 11 сентября, ночью прогремели взрывы в Харькове, Николаеве, Днепре.

Так, в Днепре взрывы произошли во время воздушной тревоги.

"В ночь на 11 сентября в Днепре прогремели взрывы. По предварительной информации, взрыв был настолько сильным, что у людей выбило окна в квартирах", - сказано в сообщении.

В результате ракетного удара по Днепру ранен 72-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушения админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

"Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице, их состояние средней тяжести", - отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину, но там, предварительно, без раненых и разрушений.

В сети появилась информация о взрывах в Краматорске и Бахмуте.

Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в Харькове незадолго после полуночи 11 сентября. Местные Telegram-каналы сообщают, что всего из Белгорода вылетело около девяти ракет в сторону Харькова.

"Минимум два ударили по городу, еще несколько прилетов досталось Чугуевскому району Харьковской области", - рассказывают очевидцы.

Войска РФ ночью ударили по жилим домам Николаева. Ранены девять человек. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - отметил он.

В Черкасской и Винницкой областях в воскресенье, 11 сентября, прогремели взрывы.

Как заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, во время воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. Обломки сбитого объекта попали в дом. К счастью, люди не пострадали, - отметил он. В Винницкой области также прогремел взрыв. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, - сообщает Суспільне Вінниця

В эту же ночь на 11 сентября оккупанты обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. Погибли шесть человек. Об этом сообщает мэр Покровска Руслан Требушкин.

В результате ракетного удара разрушены частные дома и повреждена инфраструктура. Сначала было известно о пяти погибших. Позже мэр сообщил об еще одной жертве, которая скончалась в больнице от полученных травм.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки в Донецкой области российские войска убили 10 человек и еще 19 ранили.