Враг наносит удары по украинским городам и селам

В воскресенье, 11 сентября, ночью прогремели взрывы в Харькове, Николаеве, Днепре.
Так, в Днепре взрывы произошли во время воздушной тревоги.
В результате ракетного удара по Днепру ранен 72-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушения админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.
По его словам, повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.
Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину, но там, предварительно, без раненых и разрушений.
В сети появилась информация о взрывах в Краматорске и Бахмуте.
Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в Харькове незадолго после полуночи 11 сентября. Местные Telegram-каналы сообщают, что всего из Белгорода вылетело около девяти ракет в сторону Харькова.
Войска РФ ночью ударили по жилим домам Николаева. Ранены девять человек. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
В Черкасской и Винницкой областях в воскресенье, 11 сентября, прогремели взрывы.
Как заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, во время воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. Обломки сбитого объекта попали в дом. К счастью, люди не пострадали, - отметил он. В Винницкой области также прогремел взрыв. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, - сообщает Суспільне Вінниця
В эту же ночь на 11 сентября оккупанты обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. Погибли шесть человек. Об этом сообщает мэр Покровска Руслан Требушкин.
В результате ракетного удара разрушены частные дома и повреждена инфраструктура. Сначала было известно о пяти погибших. Позже мэр сообщил об еще одной жертве, которая скончалась в больнице от полученных травм.
По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки в Донецкой области российские войска убили 10 человек и еще 19 ранили.
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