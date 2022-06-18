Враг нанес ракетный удар по Кременчугу: подробности

В результате ракетных ударов по Кременчугу пострадавших нет, ракеты попали по НПЗ и ТЭЦ. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Он добавил, что "НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины".
Стоит также отметить, что ночью над Одесской областью были сбиты две крылатые ракеты, выпущенные с территории временно оккупированного Крыма.
А в Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район. Оккупанты нанесли несколько ударов из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали.
Напомним, 12 мая Полтавщина пережила крупнейшую атаку РФ с начала войны - по городу Кременчуг было выпущено 12 ракет. Обошлось без пострадавших.
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