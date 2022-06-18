Враг нанес ракетный удар по Кременчугу: подробности

09:49 18 июня Киев, Украина

В результате ракетных ударов по Кременчугу пострадавших нет, ракеты попали по НПЗ и ТЭЦ. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели", - написал Лунин.

Он добавил, что "НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины".

Стоит также отметить, что ночью над Одесской областью были сбиты две крылатые ракеты, выпущенные с территории временно оккупированного Крыма.

А в Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район. Оккупанты нанесли несколько ударов из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали.

Напомним, 12 мая Полтавщина пережила крупнейшую атаку РФ с начала войны - по городу Кременчуг было выпущено 12 ракет. Обошлось без пострадавших.