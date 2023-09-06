Враг нанес 94 удара по 22 населенным пунктам Запорожской области - ОВА

10:46 02 сентября Киев, Украина

Отступая под натиском ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях, враг с ожесточением бьет по мирным городам и селам. Как сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за минувшие сутки российские войска нанесли 94 удара, атаковав 22 населенных пункта Запорожской области.

"В результате террора военнослужащими рф мирного населения зафиксировано 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Левадного, Степногорска, Степного, Пятихаток, Плавней, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов", - отметил он.

Также россияне попали двумя ракетами по Камышевахе, нанесли авиационные удары по Роботиному и Преображенке, семь БПЛА атаковали Новодаровку, Малиновку и Лобково, обстреляли из РСЗО Новодаровку, Красное и Каменское.

В общей сложности поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в Запорожье в пяти населенных пунктах из-за российских обстрелов объявили принудительную эвакуацию детей.

Как сообщалось, россияне за прошедшие сутки обстреляли четыре района Харьковщины, есть погибший и раненый.