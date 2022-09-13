Враг готовит новые провокации на Запорожской АЭС

12:36 13 сентября Киев, Украина

Страна-агрессор россия готовит очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Есть информация о подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что у личного состава агрессора есть план нахождения в укрытиях во время своих сигналов. То есть имеется передвижение техники, имеется систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, объединяющих ЗАЭС с украинской энергосистемой, которых сейчас осталось лишь несколько", - сказал Юсов.

Юсов отметил, что оккупанты после захвата станции "увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, и это масштабируют на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу, кризис в преддверии зимы".

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только про Запорожскую АЭС. российский агрессор систематически, методически обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, несомненно, может повлиять в итоге и на другие атомные объекты - на другие атомные станции", - сообщил спикер ГУР.

Юсов подчеркнул, что у россии есть еще много ракет Х-22, которыми можно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины со значительного расстояния.