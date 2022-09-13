Враг готовит новые провокации на Запорожской АЭС
12:36 13 сентября Киев, Украина
Страна-агрессор россия готовит очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР)
Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Есть информация о подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что у личного состава агрессора есть план нахождения в укрытиях во время своих сигналов. То есть имеется передвижение техники, имеется систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, объединяющих ЗАЭС с украинской энергосистемой, которых сейчас осталось лишь несколько", -
сказал Юсов.
Юсов отметил, что оккупанты после захвата станции "увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, и это масштабируют на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу, кризис в преддверии зимы".
"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только про Запорожскую АЭС. российский агрессор систематически, методически обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, несомненно, может повлиять в итоге и на другие атомные объекты - на другие атомные станции", - сообщил спикер ГУР.
Юсов подчеркнул, что у россии есть еще много ракет Х-22, которыми можно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины со значительного расстояния.
"Последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины - это планомерные действия агрессора, и вполне возможно представить себе и другие сценарии. Украина со своей стороны к этому готовится, но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украины в вопросах обеспечения противовоздушной обороны, противоракетной обороны и насколько активно нужно давить на режим путина и блокировать все возможности подобного террора. Это однозначное нарушение правил и норм ведения войны, это нарушение гуманитарного права… путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу", - отмечает спикер ГУР.
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