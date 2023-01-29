Враг дважды обстрелял Харьковщину: разрушены дома и объекты инфраструктуры

09:45 29 января Киев, Украина

За минувшие сутки спасатели два раза выезжали в Волчанск и Купянск на проверку территории, пострадавшей от вражеских обстрелов. Об этом сообщали в ГУ ГСЧС Харьковской области.

Так, в результате вражеского обстрела города Волчанска существенные разрушения получило сельскохозяйственное предприятие. Снаряды попали в четыре металлических емкости элеватора и три складских здания. Также повреждены плавсредство и забор.

Кроме того, в результате обстрела в городе повреждены и разрушены четыре частных дома, хозяйственные постройки и три автомобиля.

В городе Купянск обнаружены повреждения частного домовладения, а также два пассажирских вагона и путей на территории железнодорожного предприятия.

Пострадавшие и пожары не зафиксированы.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую общину.

Также под огнем была и Сумщина. Там повреждены четыре многоквартирных и 26 частных домов.