Враг дважды обстрелял Харьковщину: разрушены дома и объекты инфраструктуры

За минувшие сутки спасатели два раза выезжали в Волчанск и Купянск на проверку территории, пострадавшей от вражеских обстрелов. Об этом сообщали в ГУ ГСЧС Харьковской области.
Так, в результате вражеского обстрела города Волчанска существенные разрушения получило сельскохозяйственное предприятие. Снаряды попали в четыре металлических емкости элеватора и три складских здания. Также повреждены плавсредство и забор.
Кроме того, в результате обстрела в городе повреждены и разрушены четыре частных дома, хозяйственные постройки и три автомобиля.
В городе Купянск обнаружены повреждения частного домовладения, а также два пассажирских вагона и путей на территории железнодорожного предприятия.
Пострадавшие и пожары не зафиксированы.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую общину.
Также под огнем была и Сумщина. Там повреждены четыре многоквартирных и 26 частных домов.
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