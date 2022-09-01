Враг бил по Днепропетровщине из "Ураганов" и артиллерии

09:04 23 августа Киев, Украина

Армия оккупантов снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский.

Об этом сообщил глава военной администрации Валентин Резниченко.

"Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский. По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он находится в больнице. Дом семьи поврежден" - Валентин Резниченко .



Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район.



По Марганецкой общине дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее.



В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.



По Красногригорьевской общине тоже била враждебная артиллерия. Изуродован десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек.



Обошлось без погибших и раненых.