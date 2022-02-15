Вознесенск: подросток за рулем авто стрелял из окна

20:18 25 Май Киев, Украина

На Юге Украины в городе Вознесенск подросток разъезжал по городу за рулем автомобиля и стрелял из окна. Видео своего опасного путешествия парень разместил на собственной страничке в Instagram.

Об этом говорится в группе Вознесенський Вісник в Facebook.



Подростка зовут Дмитрий. Его отец - Вадим Черный, майор, помощник начальника Вознесенской исправительной колонии.

"Имеет задекларированное транспортное средство ВАЗ 21214 (Нива). Но, как нам стало известно от жителей города, его сын Дмитрий имеет личную машину ВАЗ 21099, на которой свободно передвигается по улицам города", - говорится в сообщении в соцсети.

Как отмечается в группе, в апреле семейство Черных продолжительное время громко слушало музыку. Соседи вызвали полицию.



Глава семейства решил, что к правоохранителям обратился его сосед Артем Черник. Мужчина "ночью стучал в окна соседа Артема Черника и испугал его дочь с диагнозом аутизм".