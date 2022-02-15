Вознесенск: подросток за рулем авто стрелял из окна

На Юге Украины в городе Вознесенск подросток разъезжал по городу за рулем автомобиля и стрелял из окна. Видео своего опасного путешествия парень разместил на собственной страничке в Instagram.
Об этом говорится в группе Вознесенський Вісник в Facebook.
Подростка зовут Дмитрий. Его отец - Вадим Черный, майор, помощник начальника Вознесенской исправительной колонии.
Подростка зовут Дмитрий. Его отец - Вадим Черный, майор, помощник начальника Вознесенской исправительной колонии.
Как отмечается в группе, в апреле семейство Черных продолжительное время громко слушало музыку. Соседи вызвали полицию.
Глава семейства решил, что к правоохранителям обратился его сосед Артем Черник. Мужчина "ночью стучал в окна соседа Артема Черника и испугал его дочь с диагнозом аутизм".
Глава семейства решил, что к правоохранителям обратился его сосед Артем Черник. Мужчина "ночью стучал в окна соседа Артема Черника и испугал его дочь с диагнозом аутизм".
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