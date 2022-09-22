Возле завода в Харькове произошел масштабный пожар

07:31 26 февраля Киев, Украина

Харькове на Большой Панасовской произошел пожар на территории складских помещений. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

"25 февраля в 17:01 к пожарным поступил вызов о пожаре на улице Большая Панасовская, 106. Это склады общей площадью 1000 кв. м. Огнем охвачено 700 кв.м площади. В 17:49 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Лупандин.

К тушению были привлечены 47 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.





