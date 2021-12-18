Возле Луцка нашли конопляное поле

Офицер Боратинской общины обнаружил поле конопли. 10 га наркосодержащего растения обнаружили на полях фильтрации Гнидавского сахарного завода и сейчас уничтожают бульдозером.
Офицер общины Николай Парфелюк рассказал: наткнулся на конопляное поле между Горькая Полонка и Городище, когда патрулировал территорию в рамках операции «Мак». После находки правоохранители направили сахарном предписание завода, рядом с которым обнаружили плантацию.
Сейчас 10 гектаров конопли уничтожают бульдозером. Стебли в пару метров, больше не будут расти, говорит тракторист Сергей Чайка. Чтобы семена не проросли повторно, советует перепахать участок.
«Конопля на этом поле - дикорастущее, разрослась самостоятельно, - говорит инженер-эколог Анатолий Франчак, - плодородный слой почвы, когда он смывается из свеклы, то уже имеет питательные вещества. Вот и все. Простая причина».
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